Tallinn vabastab ettevõtted kolmeks kuuks üüri maksmisest

Sport võiks jätkuda internetis

Kriisi tõttu on jäänud ära rida kultuuri- ja spordisündmusi, mille jaoks on samuti kulutusi tehtud. Kui üritus on lükatud edasi, siis pole Kõlvarti kinnitusel vaja raha tagastada. Kui üritus ei toimu üldse, tuleb eraldatud toetused tagastada, aga kui ürituse korraldamisele on tehtud lisaks sihtotstarbelisi kulutusi, siis need tunnistab linn abikõlblikuks.

Sporditegevuse puhul rõhutas Kõlvart, et Tallinnas kehtib pearahasüsteem. „Kõik lapsed, kes tegelevad spordiga klubides, mis saavad pearaha, võivad arvestada sellega, et linn – vaatamata sellele, et reaalselt treeninguid ei toimu – jätkab spordiklubide toetamist.” Kõlvart palus spordiklubisid, et nad korraldaksid treeninguid edasi interneti kaudu. „Seda on vaja, see on väga õige. Iga sportlane ja treener teab, et spordis on väga oluline distsipliin, järjepidevus, graafik ja isegi praeguses olukorras on oluline, et noortel see graafik mingil kujul säiliks.”

Kooliõpilaste toitlustamise kord on alates tänasest ümber tehtud. „Et vähendada kontaktide arvu ja vajadust viibida väljas tänavatel, hakkame jagama toidupakke nädalaks, et iga päev poleks vaja kooli juures käia,” põhjendas linnapea. Kolmapäeval saavad lapsed sooja toidu kohapeal ja toidupaki nädalaks ajaks. Järgmisel nädalal saavad nad juba ainult toidupaki.

Abilinnapea Kalle Klandorf kinnitas, et linn jätkab iga päev restoranide ja baaride kontrolli, mis peavad olema alates kella kümnest õhtul suletud. Ühtegi pretensiooni ses osas tema sõnul olnud pole – toitlustuskohad täidavad praegu reegleid.

Keerulisem lugu on Klandorfi sõnutsi mänguväljakutega, kuhu koduõppel noored kipuvad siiski kogunema – eraldi tõi ta välja rulapargid. Abilinnapea pani südamele, et inimesed ei koguneks avalikes kohtades, sest linna ressurssi võiks praegusel ajal kasutada muuks kui inimeste tagaajamiseks.

Ootused riigile

Kõlvart rõõmustas, et Tallinn tellis isikukaitsevahendeid juba märtsi alguses, tänu millele saabus eile esimene suur osa tellimusest: kohale jõudis 300 000 kirurgilist maski. Tallinn hakkab neid jagama linna haiglatele, sotsiaalhoolekandeasutustele, linnaosavalitsustele ja linna allasutustele. Kõige suurem lootus on Kõlvarti kinnitusel pandud siiski riigi tellimusele, kuivõrd vajadus isikukaitsevahendite järele lähiajal pigem kasvab. Linnapea avaldas lootust, et Tallinn saab riigi tellimusest proportsionaalse osa vastavalt elanike arvule.