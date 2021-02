Tallinn vabaneb trahvikaameratest pea terveks aastaks

Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja Rüütelmaa pole asjade arenguga siiski rahul.

"Seadusemuudatus oleks igati mõistlik mõte, aga see asi ei tundu kohe kuidagi edasi liikuvat. Möödunud nädalal oli vabariiklik liikluskomisjon, kus ma selle küsimuse tõstatasin. Mille peale justiitsministeeriumi esindaja ütles: "Me mõtleme". Nemad mõtlevad, aga inimesed hukkuvad," märkis too asjaolusid ilmestades. "Ega trahvikaameraid ju kiusamise pärast ei panda. Neid paigaldatakse ikkagi sinna, kus on reaalne oht ja kus on tõesti vaja, et autod kindlasti kiiruse maha võtaksid."

Rüütelmaa rõhutas, et eesmärgiks pole kindlasti mitte raha teenimine, vaid nimelt liiklusohutus.

Aastane tühimik

Siseministeerium saatis mullu sügisel välja väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse saavutada, et 50 protsenti riigieelarvesse laekunud hoiatustrahvist laekuks kiiruskaamera paigaldanud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Riigikogu ega valitsuse menetlusse ei ole seaduse ja määruse eelnõud jõudnud, kuid just Kristiine ja Russalka ristmiku puhul oleksid muudatused üliolulised.

” On teada juhtumeid: kui kiiruskaameratega enam trahvita, muutub mõne aja pärast liiklus taas ohtlikuks. Talvo Rüütelmaa

Siseseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitikaosakonna nõunik Indrek Link kinnitas, et väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu esitati esimesele kooskõlastusringile 2020. aasta novembris ja praegu on eelnõu kooskõlastusringil Justiitsministeeriumis. Pärast seda, kui Siseministeerium on Justiitsministeeriumi ettepanekud omakorda läbi töötanud, saab eelnõu saata Vabariigi Valitsusele, kes otsustab eelnõu Riigikokku saatmise.