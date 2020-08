Tallinn üritab uuesti Snelli tiigile tühjendajat leida

Toompark on populaarne jalutamiskoht, ent seal asuv Snelli tiik on kõike muud kui esinduslik. Vesi on äärmiselt hägune, kuna aastate jooksul on tiiki nõnda palju rämpsu kogunenud.

Viimane põhjalik puhastus setetest tehti tiigis juba enam kui 30 aastat tagasi. Linn hakkas talvel riigihankega otsima järgmiste tööde teostajat: Snelli tiigi veest tühjendamine ja settest puhastamine kuivmeetodil, seejärel tiigi taastamine ning ümbruse ja pargiala heakorrastamine.

Paraku hange ebaõnnestus – pakutud hinnad ületasid oluliselt eelarvelisi võimalusi. Asuti ette valmistama uut hanget, aga plaani pani pausile koroonakriis.

„Kevadel tehtud pakkumised ületasid märgatavalt meie eelarvelisi võimalusi, mistõttu pidime tunnistama hanke nurjunuks. Nüüd oleme aga saanud linnalt lisarahastust ja ehk on ka tööde hinnad mõnevõrra langenud. Loodetavasti õnnestub veel sel aastal alustada juba ammu puhastamist oodanud Snelli tiigi kordategemist,“ ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Väljakuulutatud avatud riigihankega otsib Kesklinna valitsus kuni 14. septembrini ettevõtjat, kes puhastab Snelli tiigi setetest valitud sobival meetodil. Seejärel tuleb tiigi ümbrus ja pargiala korrastada hiljemalt tuleval kevadel. Tööde tegemisel on vaja järgida keskkonna- ja muinsuskaitse nõudeid.

Snelli tiigi pinnaltpuhastust on Kesklinna valitsus korraldanud regulaarselt, viimastel aastatel on kaasatud ka tuukreid suuremõõtmelise prügi veest välja toomiseks. Põhjalik puhastus setetest tehti viimati aga enam kui 30 aastat tagasi. Tiigi puhastamine on üks osa Toompargi terviklikust korrastamisest.