Tallinn toetab taas erahuvikoole

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn erahuvikoole toetades pakkuda lastele ja noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalikult mitmekesist huviharidust.

"Meie eesmärk on laiendada õppevõimalusi eelkõige looduse, tehnika, muusika ja kunsti ja üldkultuuri alal. Need on valdkonnad, mis toetavad ühtlasi ka üldhariduses püstitatud eesmärke," ütles Belobrovtsev.

"Erahuvikoolid täiendavad haridusmaastikku kindlasti ning loodame, et linna toel saavad nende teenused kättesaadavaks veel rohkematele lastele."

Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt sada õpilast vanuses 7-19, kelle elukoht on Tallinn.

Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridus- ja teadusministri antud koolitusluba, tal ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele.

Tallinn maksab toetust erahuvikoolidele toetust õpetajate tööjõukulu ja õppevahendite kulude katmiseks. Toetuse suuruseks on vastavalt õpilaste arvule 6000–17 000 eurot, see makstakse välja üks kord aastas.

Toetuse saamiseks tuleb erahuvikoolil hiljemalt 15. oktoobriks k.a. esitada Tallinna Haridusametile vastav taotlus, kuhu on märgitud õpilaste arv 10. oktoobri seisuga. Järgnevatel aastatel tuleb taotlus esitada ajavahemikul 5.-10. jaanuar.

Spordikoolidele toetust selle korra alusel ei maksta, kuna sporditegevust toetatakse Tallinna Linnavolikogu määruse „Sporditegevuse toetamise kord“ alusel.

Viimati toetas Tallinna linn erahuvikoole 2009. aastal.