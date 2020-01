Tallinn toetab Austraalia loomade abistamist 15 000 euroga

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul mõjutab Austraalias toimuv mitte ainult praegu tulest haaratud piirkondi, vaid maailma palju laiemalt. Praeguste hinnangute kohaselt on maastikupõlengutes elu kaotanud vähemalt miljard looma, lisaks on hävinud paljude loomade elupaigad.

Meer lisas: "Austraalia manner on unikaalse loomastikuga ning see on meie kõigi ühine looduspärand. Keegi ei tea täpselt, kui palju liike on tulekahjude tõttu hävimisohus, kuid arvatakse, et paljud ohustatud liigid on sattunud seetõttu veelgi kehvemasse olukorda või lausa väljasuremise äärele."

Tallinna toetuse edastab oma Austraalia partnerorganisatsioonile Tallinna loomaaed, mis lisab sellele loomaaia külastajatelt liigikaitseks kogutud 24 000 eurot ning Loomaaia Sõprade Seltsi eraldatud 6100 eurot. Oma panuse saavad anda ka kõik teised soovijad – alates eelmise nädala lõpust on Austraalia loomade toetuseks annetuse teinud 337 inimest kogusummas 11 170 eurot.

Tallinna loomaaed saadab toetusraha Austraalia Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni looduse alalhoiu fondile, mille abipalvet on vahendanud Maailma Loomaaedade Liit. Fondi on toetanud paljud loomaaiad üle maailma ning raha koguvad ka paljud rahvusvahelised organisatsioonid.