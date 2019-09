Tallinn tähistab pühapäeval Balti jaama ümbruses autovaba päeva

Autovaba päev on keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liikuvusnädala tippsündmus. Sel päeval on Euroopa linnades tavaks saanud, et autodele alternatiivsete liiklusvahendite propageerimiseks suletakse autoliiklus mõnel linna peamagistraalil või terves linnaosas. Brüsselis suletakse autoliiklusele terve linn.

„Tallinnas valisime ürituse läbiviimiseks ühe liikluse tuiksoone – Balti jaama piirkonna,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Mootorsõidukite liiklusele on kella 10-17 suletud Nunne tänava lõik Toompuiesteest Suur-Kloostri tänavani, Põhja puiestee Suurtüki tänavast Kesk-Kalamaja tänavani ja Kopli tänav Vana-Kalamaja tänavast Kotzebue tänavani.

Kogu pühapäeva jooksul toimuvad erinevad ekskursioonid, mängud, arutelud, võistlused ja palju muud. Südapäeval antakse start orienteerumisvõistlusele ühistranspordiga ja kella 15-st saab Balti jaama endises ootepaviljonis alguse rulavõistlus "Balta Session". Kella 10–17 tutvustab Balti jaama trammipeatuse juures e-liikureid ettevõte Fortunati Group EU.

Autovabal päeval toimuvad eesti- ja venekeelsed ekskursioonid Eesti Kunstiakadeemia uues hoones ning jalgsimatk ja jalgrattaretk ümbruskaudsetel aladel. Lisaks EKA-s toimuvatele ekskursioonidele on kella 11–15 võimalik Põhja puiestee 7 õppehoone ees tutvuda ülikooli tootedisaini osakonnas valmistatud tõukerataste prototüüpide ja mudelitega. Kõikidel huvilistel on võimalik tõukerattaid vaadata ja proovida.