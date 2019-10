Tallinn tahab avada uusi bussiliine, ent juhtide põua tõttu ei ole see võimalik

Tallinna linnal on olemas nii bussid kui ka raha, aga bussijuhte, keda sõidukite rooli palgata, pole kusagilt võtta, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Me võtaks päeva pealt umbes 50 bussijuhti tööle," ütleb Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE). "Ühistranspordi arendusplaanid, mis olid paigas juba aasta alguses ja keskel, on puhtalt sellepärast edasi nihkumas."

Seda, et raha on, tõestab ka asjaolu, et järgmisest aastast nooreneb Tallinna bussipargi veeremi keskmine vanus - linnal on käimas hange uute gaasibusside ostuks (mis hetkel on küll vaidlustatud), nii et kui need liinile jõuavad, oleks sohvritel uhke juba uute busside rooli keerata. Ainult et pole, keda tööle võtta.

Novikov ütleb, et Tallinn plaanis sel aastal avada viis uut bussiliini või pikendada olemasolevaid, et parandada pealinlaste võimalusi ühistransporti kasutada. Need on nüüd ootele jäänud.

"Me kindlasti avame Reidi tee liini selle valmimisel, mis ühendaks Lasnamäge ja Põhja-Tallinnat. Nähtavasti saame alles järgmisel aastal avada Väike-Õismäe-Mustamäe-Ülemiste City liini number 64 - valmisolek on, buss seisab, aga pole inimest, keda panna sinna rooli keerama," loetleb Novikov.

Loe edasi ERRi uudisteportaalist.