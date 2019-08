Tallinn suunab kahe liini bussid tänavaremondi tõttu ümbersõidule

P. Pinna platsi sulgemisest tulenevalt suunatakse bussid kesklinna suunas mööda Punast tänavat ja J. Smuuli teed, tehes tagasipöörde J. Smuuli tee ja Liikuri tänava ristmikul ning sealt tagasi Punasele tänavale.

Ümbersõidul tehakse P. Pinna peatus Punasel tänaval, J. Smuuli tee peatus J. Smuuli teel, Kalevipoja peatus J. Smuuli teel ja Liikuri peatus J. Smuuli teel.

Lasnamäel asuv 800 meetri pikkune P. Pinna tänav rekonstrueeritakse koos kortermajade juurdepääsuteede ja parkimisaladega. Tänavale rajatakse puuduvad kõnniteelõigud ja korrastatakse liikluslahendust.

Kõnniteed rajatakse asfaltbetoonkattega mille laiuseks on vahelduvalt 2-3 meetrit. Rajatava sõidutee asfaltkatte laiuseks on läbivalt 7,5 meetrit, mis on piisav sõidukite kahesuunaliseks liikluseks ning tänava ääres parkimise võimaldamiseks. Üldist parkimiskorraldust ei muudeta.

Tänavale rajatakse liikluse rahustamiseks künnised ning P. Pinna tänava ja Vikerlase tänava ristmik rajatakse tõstetud ristmikuna.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse tänava sajuveekanalisatsioon ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel koostas projektdokumentatsiooni T-Model OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1 490 000 eurot. Tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.