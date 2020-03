Tallinn sulgeb avalikud mängu- ja spordiväljakud

"Kuigi praegu tundub, et viiruse levik ja tagajärjed ei ole nii nähtavad, peame vajalikuks mängu- ja spordiväljakutele juurdepääsu piirata. On arusaadav, et kodus olevate lastega tuleb midagi teha, kuid arvestades, kui suurt hulka inimesi viimastel päevadel mängu- ja spordiväljakutel näha on, siis hindame nakkusriski mänguväljakutel kõrgeks," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Juurdepääsu avalikele mängu- ja spordiväljakutele piiratakse homsest.

"Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist. Praeguses olukorras on kõige kriitilisema tähtsusega vaatamata ilusale ilmale koju jääda ja hoiduda kokkupuutumisest teiste inimeste ja pindadega, mida palju katsutakse. Mõistetavalt on piirang ebamugav, kuid palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist ja hoolime oma laste tervisest,“ lisas Kõlvart.

Terviseameti info kohaselt levib koroonaviirus piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu. Mängu- ja spordiväljakuid kasutavad paljud inimesed, kuid nende pindade desinfitseerimine ei ole tulemuslik. Lisaks tekib mänguväljakutel otsekontakt laste vahel.

Tallinnas on kokku ligi 300 avalikku mängu- ja spordiväljakut.