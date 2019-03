Tallinn soovib rajada tervisekeskuse igasse linnaosasse

Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liikme Kersti Reinsalu sõnul laieneb Magdaleena üksuses oluliselt ambulatoorne taastusravi osa ning seal hakkavad toimuma ka ämmaemanda vastuvõtud. "Kokku tuleb sinna 13 perearstipraksist ning tingimused paranevad nii perearstidel kui patsientidel," ütles Reinsalu.

Lasnamäe tervisekeskus rajatakse samuti koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Ruumipõhise eskiisprojekti riigihanke parima pakkumuse on esitanud Tallinna linnale Architecture Workshop Finland Oy. Eskiisprojekti koostamine toimub paralleelselt uue Tallinna Haigla kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamisega ning vastavuses detailplaneeringu lahendustega.

Abilinnapea selgitas, et praegu perearstide kasutuses olevad ruumid vajavad tihti kaasajastamist või ei vasta tingimustele, mis on vajalikud kvaliteetseks tööks. "Perearstid ei saa ruumipuuduse tõttu palgata abiarste, residente ja teist pereõde. Uued ja modernsed hooned võimaldavad aga oluliselt ratsionaalsemat ruumipaigutust ja töötingimusi, mis on mugav nii patsientidele kui ka töötajatele," selgitas ta.

Mölder lisas, et veebruaris täitus esimene tööaasta Mustamäe tervisekeskusel ning patsientide tagasiside on olnud väga positiivne. "Aasta jooksul tegid seal eriarstid ligikaudu 25 000 vastuvõttu, millele lisandusid veel hambaravikliiniku, naistekliiniku ja psühhiaatriakeskuse vastuvõtud. Igati oluline on ka see, et riik aitab ja toetab uute tervisekeskuste rajamist, sest kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine ja arstiabi kättesaadavuse parandamine on igas piirkonnas oluline," lisas Mölder.