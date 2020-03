Tallinn sai eriolukorraks PBK eetrisse tasuta venekeelse infosaate

"Meile kõigile on arusaadav, et praeguses olukorras peab oluline informatsioon jõudma Tallinna ja riigi elanikeni operatiivselt ja just nende kanalite kaudu, mis on neile kättesaadavad," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Märtsi alguses lõpetas PBK uudistesaate "Eesti uudised" tootmise, mis Kõlvarti sõnul jättis suure osa venekeelsest elanikkonnast aktuaalsest ja kasulikust informatsioonist ilma. "Seepärast panustas linn sellesse, et vähemalt eriolukorra ajal oleks operatiivne ja usaldusväärne info televaatajale tagatud," ütles linnapea.

"Tallinna uudised" on PBK eetris tänasest. Saadet saab vaadata esmaspäevast neljapäevani kell 20.30. Telekanal andis eetriaja Tallinna linnale tasuta. "Siinkohal tuleb tunnustada telekanalit omapoolse panuse ja valmiduse eest eraldada "Tallinna uudiste" jaoks kõige parem eetriaeg," sõnas Kõlvart.

Praeguse plaani kohaselt näitab PBK "Tallinna uudiseid" kuni 28. maini.

Samad tegijad

Venekeelset saadet "Tallinna uudised" toodab SA Tallinna Televisioon, kes teeb eestikeelset samanimelist uudistesaadet TV6-s. Venekeelse saate tootmiseks on kaasatud Mihhail Vladislavlevi ja Aleksandr Zukermani juhitav toimetus, kes tegi endist infosaadet "Eesti uudised".

"Kindlasti on vaja venekeelset elanikkonda paremini informeerida. "Tallinna uudised" on suur samm, mis puudutab pealinna, aga Ida-Virumaad me aidata ei saa ja sealsed elanikud on endiselt infosulus," ütles Vladislavlev.