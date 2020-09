Tallinn piirab järgmisest sügisest meelelahutusasutustes öist alkoholimüüki

Täna vastu võetud määruse kohaselt piiratakse järgmisest sügisest Tallinna baarides, pubides ja teistes sarnastes asutustes alkoholi müüki nädala sees kella kahest öösel hommikul kuueni ning nädalavahetustel kella kolmest seitsmeni. Ajaline erand tehti kasiinodele ja ööklubidele, kus piirang algab tunni võrra hiljem (nädala sees kella kolmest öösel kuueni hommikul ja nädalavahetustel kella neljast seitsmeni).

Piirangud ei kehti majutusettevõtete fuajeebaarides ning rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaamas ja sadamas ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas. Samuti ei kehti piirangud ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et tegelikult on juba mitmeid aastaid olnud õhus küsimus, kuidas lahendada meelelahutusasutuste öise tegevusega kaasnevaid probleeme.

„Kindlasti ei ole see poliitikute uitmõte, et kellelgi tuli hommikul lihtsalt idee ja kohe otsustatakse keelama hakata. Selliste plaanide tegemisel toetutakse politsei statistikale ja soovitustele ning inimeste ootustele, kes nende asutuste naabruses elavad. Sel teemal on ka erinevate sihtrühmadega räägitud: on peetud ümarlaudu, küsitud arvamusi erinevatelt organisatsioonidelt, arutatud ettevõtjatega, oma seisukoha on öelnud linnaosakogud,“ selgitas Terik.

„Tallinnas oligi diskussioon ajendatud eelkõige sellest, et hommikuni avatud baaride, pubide ja teiste sarnaste meelelahutusasutuste kunded häirivad öösel ümberkaudseid elanikke, üsna sageli langevad joobnud riiukukkede ohvriks juhuslikud möödakäijad. Alles hiljuti oli traagiline juhtum Lasnamäel, kus tekkinud tüli käigus mõrvati noor mees. Lisaks on selle kaasnähtuseks hommikuti laaberdavad alkoholijoobes isikud. See on aeg, kui minnakse tööle või kooli, viiakse lapsi lasteaedadesse. Ma ei usu, et sellised olukorrad peegeldavad meie ühiskonna väärtusi, veel vähem keskkonda, kus elada soovime,“ lisas linnavolikogu esimees.