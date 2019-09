Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel sai veoki ja sõiduauto kokkupõrkes raskelt viga 39-aastane mees

Häirekeskus sai täna kella 7.30 paiku teate, et Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 169. kilomeetril põrkasid kokku veoauto Mercedes-Benz ja sõiduauto Škoda.

Esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Häädemeeste poolt peateele liikunud Škoda ei andnud teed peateel Pärnu poole sõitnud veokile. Sõiduauto roolis olnud 39-aastane mees sai raskelt viga ja kiirabi toimetas ta haiglasse.

„Esialgseil andmeil polnud sõidukijuhil kinnitatud ka turvavöö,“ ütles Pärnu jaoskonna välijuht Eivo Evertsoo samas rõhutades, et õnnetuse täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustatakse menetlust. 43-aastane veokijuht viga ei saanud.

„Siinkohal tahaksin meelde tuletada, et turvavöö tuleb kinnitada sõidukisse istudes enne selle liikuma hakkamist,“ märkis Evertsoo ja lisas, et enne manöövri sooritamist tuleb tähelepanelik olla ja veenduda, et tee on selle tegemiseks vaba.