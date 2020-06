Tallinn pälvis mainekal konkursil targa linnaarenduse kategoorias esikoha

"Tallinn on digiühiskonna eestvedaja maailmas. Tehnoloogiad, mida siin ja riigis laiemalt kasutatakse, on toonud meile uued tooted ja teenused ning suuremahuliste andmete oskusliku kasutamise – lühidalt öeldes, teevad meie kõigi elu lihtsamaks," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

"Areng ja kasv on äärmiselt oluliselt, aga see peab käima käsikäes jätkusuutliku linnaarendamisega. Meie eesmärk on majandusse lisandväärtuse loomine viisil, mis lähtub rohelisest mõtteviisist. Selles osas on Tallinna ka juba tunnustatud, oleme Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta konkursi finalist," märkis Kõlvart.

Lisaks tunnustati Tallinna ettevõtjasõbraliku linna, ärikliima ja linnapoolse toe kategooriates neljanda kohaga. "Tallinnas ja Eestis laiemalt on soodne ettevõtete kasvukeskkond, sellest annab tunnistust ka edukate idufirmade kohalolu. Seega on meie linn igati roheline ja innovatiivne," ütlesKõlvart.

Emerging Europe konkursil andsid oma hääle 51 eksperti ja välisinvesteeringute nõuandjat, kes kaalusid 75 Euroopa pealinna või vähemalt 200 000 elanikuga linna vastavust hindamiskriteeriumidele.