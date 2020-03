Tallinn pakub homsest õpilastele võimalust saada sooja koolilõunat

„Kuna paljudele lastele on koolilõuna ainuke soe toit päevas, ei pea me võimalikuks lapsi sellest ilma jätta. Seetõttu otsustas Tallinna kriisikomisjon korraldada abivajavatele õpilastele sooja koolilõuna pakkumine,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Kõige tähtsam on praeguses olukorras hoolimine ja abi jõudmine lasteni, kes seda kõige rohkem vajavad. Palume sealjuures koostööd nii koolidelt kui ka peredelt.“

Koolid teavitavad peresid toitlustuse võimalusest eKooli ja kodulehe kaudu ning annavad ka infot, kuidas lapsed toidu kätte saavad. Koolilõuna saamiseks tuleb perel endast koolile teada anda, sest toit tellitakse vastavalt soovijate arvule.