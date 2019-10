Tallinn lubab järgmisel aastal paremini lund koristada

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et eesmärgiks on, et üle linna oleks tunda eelarve mõju. Seetõttu keskendutakse sellistele asjadele nagu sisekvartali teede remont, lumekoristus, mänguväljakute heakord, pingid, koerteväljakud, sotsiaaltoetused jne.

Parema teenuse tagamiseks ei antud lihtsalt raha juurde, vaid vaadati, kuidas teenust osutatakse. Linn vaatas üle lumekoristuse lepingute tingimused ja kasutatava tehnika, et saada paremat tulemust. Samuti on kavas teha rida teisi kulutusi, näiteks viia tasuta lasteaiatoit ka eralasteaedadesse.

Tallinna TV sulgemisest säästetud kaks miljonit on umbes sama summa kui see summa, mille linn kavatseb kulutada selle peale, et sügava ja raske puudega lastele ka edaspidi tugiisiku teenust pakkuda. Seni pakuti seda teenust Euroopa Liidu raha eest, aga järgmisel aastal selleks euroraha enam pole.

Järgmisel aastal hakkab Tallinn ette valmistama ka sedalaadi kaasavat eelarvet, mida kasutatakse juba Tartus. Järgmisel aastal peaks inimestel olema juba võimalus avaldada arvamust, kuidas 2021. aasta eelarvet teha.

Tallinn soovib endiselt ka rohkem kohalikke makse. "Turismimaks on jätkuvalt aktuaalne teema, sellest me ei loobu," ütles Kõlvart. Ta nentis, et turismisektor on selle vastu, aga linna eesmärk on turismisektorile näidata, et turismimaksu raha läheb turismi enda teenindamiseks.