Tallinn leevendab piiranguid järk-järgult kolmes etapis

Tallinna perekeskuses alustatakse kohapealse psühholoogilise nõustamisega nende perede puhul, kelle jaoks on kontaktnõustamine hädapärane. Ühtlasi hakkab perekeskus vajaduspõhiselt ning kriitilistel juhtudel kontaktteenusena korraldama lapse ja lahuselava vanema kohtumisi ning samal põhimõttel pakkuma vajadusel perelepitust.

Matusetalitusi on 18. maist taas võimalik läbi viia Pärnamäe, Liiva, Siselinna, Rahumäe ja Metsakalmistu kabelites juhul kui ärasaatjate ring piirdub kümne inimesega.

Kolmandas etapis, alates 1. juunist taasavatakse eakate päevakeskused ja sotsiaalkeskused, kuid osutatavate teenuste loetelu täpsustub maikuu jooksul. Külastada saab loomaaia siseruume ning avatakse avalikud rannad ja Aegna laevaliin.

„Spordihallide ja -saalide, saunade ja ujulate ning kultuurikeskuste avamise osas ootame Vabariigi Valitsuse otsust,“ märkis linnapea ning lisas, et kultuuriürituste, laste suvelaagrite ja õpilasmaleva tegevuse osas oodatakse Vabariigi Valitsuse otsust suurürituse piirarvu ja tingimuste kohta.

Linnapea rõhutas, et väljumisstrateegia kõigi meetmete rakendamisel on oluline silmas pidada, et jätkuvalt tuleb järgida kehtivaid nõudeid, 2+2 reeglit ning tagada töötajatele isikukaitsevahendid ja klientidele desinfitseerimisvahend.

Lõpetuseks tõdes Kõlvart, et vaatamata eriolukorra leevendustele tuleb valmis olla ka viirusepuhangu teiseks laineks. „See, mis toimub maailmas, näitab, et ühelt poolt saame rääkida küll eriolukorra leevendamisest, aga samas peame rääkima ka ettevalmistustest teiseks laineks. See võib tunduda pessimistliku lähenemisena, aga parem olla valmis ning rõõmustada selle üle, et midagi ei juhtunud, kui olla olukorras, kus teine laine tuleb ja meie valmisolek on puudulik,“ lisas linnapea