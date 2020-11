Tallinn kutsub üles ühissõidukites maski kandma

„Tallinn on juba septembrist alates kutsunud üles distantsi hoidma või maski kandma. Ühistranspordis ei ole distantsi hoidmine sageli võimalik ja juba tuttavate juhiste kordamine on praegu väga vajalik. Maski kandmisega ei kaitse inimene üksnes ennast, vaid ka teisi ja vähendab võimalust teadmatusest viirust edasi kanda. Kokkuvõttes anname nii panuse selleks, et viiruse levik aeglustuks ja meie igapäevaelu jääks toimima,“ lausus linnapea Mihhail Kõlvart pressiteate vahendusel.

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on maskikandmise kampaania suunatud ühissõidukite kasutajatele, et tagada turvaline linnatransport nii endale kui kaasreisijatele. „Antud algatusega soovime rõhuda inimeste teadlikule tervisekäitumisele, kuna meie teha on see, kuidas tuleme praeguse viirushaiguste levikuga toime. Mask on üks oluline viis, kuidas nakkushaiguste levikut takistada,“ selgitas Boroditš. Ta loodab, et lisaks endale mõtlevad reisijad ka kaasreisijatele, hoides seeläbi nii iseenda kui end ümbritsevate inimeste tervist.

Kanna maski enda ja teiste huvides



Tallinn on võtnud eesmärgiks aidata kaasa viiruste hooajal viiruse leviku takistamisele. „Koostöös Tallinna linnaga suurendame inimeste teadlikkust, kuidas linnaruumis käituda, et enda ja teiste tervist hoida ja viiruse levikut pidurdada,“ kirjeldas TLT juhatuse esimees.

Ühissõidukite igapäevases kasutamises pole näha vaibumise märke ning see on paljude jaoks üks osa igapäevast, et jõuda tööle, õppima, arsti juurde. Selleks, et hoida viiruse levikut võimalikult madalal, on TLT paigaldanud ühissõidukitesse värvilised rippuvad sildid, mis kutsuvad üles maski kandma ja mõtlema teiste peale. „Me loodame siiralt, et inimesed võtavad meie soovitusi tõsiselt, kannavad maske, desinfitseerivad käsi ning väldivad haigena ühissõiduki kasutamist,“ tõi Boroditš esile, lisades, et see on kõige lihtsam viis anda enda panus viiruse leviku tõkestamisse.

Selleks et luua ka linnapildis tähelepanu maski kandmise olulisusele, on TLT ühissõidukite ninaosas maski kujutised kirjaga „Aitäh, et kannad maski.“ TLT juhatuse esimehe sõnul on see sõnum veel üks viis loomaks tähelepanu näomaski kandmise olulisusele.