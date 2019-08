Tallinn-Kunda-Tallinn rongiühendus on tore idee, aga läbi arutamata

Idee tundub juba täiesti teostatav, kuid valla volikogu liige Koit Oras ütles, et volikogusse veel asi jõudnud ei ole. Ta kinnitas, et seda ideed pole kuskil arutatud ning tema kui vallavolikogu liige kuulis sellest esimest korda ajakirjanduse vahendusel. Tuleb välja, et raudtee-idee on vallavanem Einar Vallbaumi omaalgatuslik projekt. “Meiega midagi arutatud pole. See on jälle see, et vallavanema peas käib miski,” rääkis Oras.

Oras rääkis, et Vallbaumil on selliseid läbirääkimata, kiirelt tegudeni jõudvaid, kuid lõpp-kokkuvõttes soiku jäävaid ideid varemgi olnud. “See lõhnab sarnaselt sellele, mida meie vallavanem varem on juba korraldanud. Ta on ju pidanud läbirääkimisi siin, kui oli Tartus see puidurafineerimistehase rajamise jutt, siis ta pidas siin omaalgatuslikult mingeid läbirääkimisi, kutsus arendajaid Viru-Nigula valda. Siis on olnud siin mingi tuumaelektrijaama rajamine,” ütles Oras.

Ka AS Kunda Trans nõukogu liige Lembit Kaljuvee rääkis, et see on vallavanema idee. “Ta tuli meie juurde sellise mõtte, et kuidas oleks, kui paneks siia ka porgandi käima,” ütles Kaljuvee.

Kunda Trans vastas, et see pole nende võimuses, kuid idee pole halb. Sellise arenduse puhul oleks vaja, et riik paneks õla alla, kuna Kunda Trans erafirmana seda rahastada ei suudaks.

Kuigi kõnealune raudteelõik Rakverest Kundasse on küllaltki korras tänu Kunda Trans investeeringutele, siis reisirongile vajalikele standarditele see ei vasta.

Kunda Trans on viimased 10 aastat vaeva näinud, et raudteelõiku korda teha ja sellesse umbes viis miljonit eurot investeerinud. Kui raudteelõik maha müüa, tahaks Kunda Trans saada vähemalt sama summa tagasi, rääkis Lembit Kaljuvee. Sellise diili lubadusega oleks firma nõus raudteelõigu müümist üldse arutama.