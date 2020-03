Tallinn keelab napsutamise: nädala sees tuleb kell 2 öösel baar kinni panna

Eelnõu kohaselt on alkohoolse joogi jaemüük keelatud kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 02.00–06.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00–07.00. Kasiinodes ja ööklubides on keelatud alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 03.00–06.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 04.00–07.00. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Linnapea Mihhail Kõlvart: „Kui me eelmise aasta sügisel tulime välja initsiatiiviga, et alkoholimüük baarides võiks lõppeda kell 2 öösel ja nädalavahetusel kell 3 öösel ning piirandutest jäid välja kasiinod ja lobby- baarid, siis tänaseks oleme otsustanud, et kasiinodes ja ööklubides peavad olema kehtestatud piirangud. Seda küll mõnevõrra teisiti ehk tööpäevadel kella 3ni ja nädalavahetusel kella 4ni öösel.“

Linnapea sõnul hakkab piirangute kehtestamise järgselt kindlasti linn kontrollima ja analüüsima olukorda, kuidas need piirangud mõjuvad. „Kindlasti püüavad mõned ettevõtted leida erinevaid võimalusi otsust mitte täita, kuid näeme juba praegu, et peame hakkama tegema tõhusat kontrolli,“ märkis Kõlvart.

Alkohoolse joogi jaemüüki ei piirata majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusettevõttes ööbivale isikule alkohoolse joogi üleandmisel toateeninduse või majutusruumi minibaari kaudu. Samuti ei kehti piirang rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas. Juhul, kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb alkohoolse joogi jaemüük, määratakse piirangud avaliku ürituse loas.