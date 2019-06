Tallinn kavandab tänavu linnas mitut uut bussiühendust

Novikov ütles oma vastuses arupärimisele, et sel aastal on kavandatud bussiliini number 61 Astangu–Järve haigla pikendamine mööda Astangu tänavat kuni Paldiski maanteeni lõpp-peatusega Kotermaa tänaval ning uue bussiliini number 62 avamine Väike-Õismäe ja Tähetorni tehnopargi vahel. See liin hakkab teenindama ka Kotermaa ja Moonalao tänavate arenduspiirkonda.

Sel aastal on Tallinnal kavas avada ka uus ekspressliin Väike-Õismäe ja Ülemiste City vahel, mis oli ettepanekuna välja toodud ka Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine ja liinivõrgu optimeerimise uuringus.

Reidi tee valmimisel on planeeritud avada ka uus liin Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosade vahel.

Lisaks uute liinide avamisele või olemasolevate liinide pikendamisele tegeleb Tallinna transpordiamet Novikovi kinnitusel pidevalt ka nende liinidega, mille täituvus on liiga suur või mille väljumised on liiga harvad. "Nii uute liinide avamise kui ka olemasolevate liinide pikendamise või väljumiste arvu suurendamise jaoks on vajalik täiendava veeremi, bussijuhtide ning finantsvahendite olemasolu," tõdes Novikov.

Pärast uuringu valmimist on Tallinna liinivõrgus tehtud väiksemaid muudatusi, näiteks bussiliini number 49 pikendamine Lennujaama peatuseni. Lisaks on võetud kasutusele uusi peatusi, nagu Meistri, Haabersti ring, Kivimurru, Mälestusvälja ja Vesivärava ning suurendatud erinevatel liinidel väljumiste arvu.