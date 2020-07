Tallinn jagas sel nädalal toiduabi 231 perekonnale

Kui sel nädalal jagati 231-le perele kokku 522 toidupakki, siis järgmiseks nädalaks on perede arv kasvanud 428-le ja toidupakkide arv 941-le.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis pressiteate vahendusel, et esimene toidupakkide jagamine linnaosades kulges sujuvalt ja suurte probleemideta.

„Toidupakki soovivate perekondade arvu kasvuga oleme arvestanud, sest eriolukorrast tingituna on paljude perede majanduslik olukord muutunud. Selleks linn töötaski välja täiendavad sotsiaaltoetuste meetmed, et pakkuda abivajavatele linlastele reaalselt abi ja tuge. Toidupakid on üks selline meede ja taotlejate hulk näitab, et selline toetus on vajalik,“ sõnas Beškina.

„Abi saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, järgmise paki saavad abivajajad kätte 15. juulil. Toiduabi jagavad linnaosad ja arvestusega üks toidupakk ühe lapse kohta nädalas. Kui abivajaja on taotluse juba esitanud, tema abivajadus hinnatud, siis tal enam taotlust esitada ei ole vaja ning ta on nimekirjas terve perioodi vältel ehk juulis-augustis.“

Toiduabipakkide sisu võib nädalate lõikes mõnevõrra erineda, kuid ühel nädalal väljastatud toiduabipakkide sisu on sama. Toidupakis on pagaritoode (sai, leib või sepik), jook (mahl, piim, keefir või siirup), lihatoode ( nt. sink, suitsuvorst, viinerid, pihvid vms.), magustoit (kohupiimakreem, puding või jogurt), piimatoode (juust, sulajuust vms.), köögi- ja puuviljad ning munad.

Linn töötas eelmisel kuul välja täiendavad sotsiaaltoetuse meetmed, millega toetatakse eriolukorrast tingituna või majanduslanguse järel töötuks jäänud või majandusraskustesse sattunud abivajavaid linlasi ja nende peresid. Ühe meetmena jagatakse juulis ja augustis toidupakke majandusraskustes lastega peredele, kus netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast. Abi saajateks võivad olla näiteks paljulapselised pered, üksi lapsi kasvatavad vanemad või vanavanemad ning lastega pere, kus on vanemad jäänud hiljuti töötuks.