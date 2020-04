Tallinn jagab ühistutele puhastusvahendit

Kõik Tallinna korteriühistud peaks praeguse seisuga olemas saanud oma linnaosavalitsusest teate puhastusvahendi jagamise kohta ja kutse eelregistreerimisdokumendi täitmiseks. Kui sellist kirja ühistu e-postkasti tulnud pole, siis tuleks linnaosavalitsusega ühendust võtta.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et Tallinnas on kuni kümme kortermaja, mille trepikojas on terviseamet tuvastanud majasisese viiruse leviku. See tähendab, et rohkem kui kahes korteris on nakatunuid, mis ei ole tekkinud korraga, vaid on lisandunud hiljem. “Saame oletada, et see on seotud sellega, et nad elavad lähestikku,” ütles Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik ja lisas, et mõni nakatunu on käinud naabril külas või vastupidi. Samas paneb ta inimestele südamele, et trepikoda ei ole veel kodu, vaid avalik ruum. “Kui inimene astub korteriuksest sisse, ei tohi ta unustada, et on kokku puutunud määrdunud pindadega. Käed tuleb kohe ära pesta.”

Niisugused kortermajad, milles on viirus levima hakanud, asuvad üle Tallinna erinevates linnaosades ning praegu on neid terviseametile teadaolevalt alla kümne. Öpik oletab, et viiruse võisid elanikud saada ukselinke, trepikäsipuid ja liftinuppe katsudes ning seejärel nägu või koduseid pindasid puudutades. Seetõttu on eriti oluline pesta käed ära kohe, kui oled trepikojast korterisse sisse astunud, rõhutas Öpik.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

