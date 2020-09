Tallinn jääb kultuuriameti juhi Aini Härmi ja poolesaja linnamuuseumi töötaja konfliktis esialgu pealtvaatajaks

"See, et meie arust üks tegevus on ebaadekvaatne, ei tähenda seda, et me inimest kohtu poole pöördumise eest sanktsioneerida võiks," ütles Kõlvart. "Linnavalitsus ei saa võtta inimestelt õigust kohtusse pöörduda".

Pea poolsada linnamuuseumi töötajat said reedel kultuuriameti juhilt Aini Härmilt läbi vandeadvokaat Robert Sarve kahjunõude. Kahjunõude suurus on rohkem kui 2000 eurot ning Aini Härm nõuab seda sisse laimamise eest.

Kõlvarti sõnul on juhtumiga mainekahju linnale juba tehtud ning linn saab nüüd vaid avalikkusele selgitada, et see polnud linnasüsteemi, vaid konkreetse kolleegi käitumine.

Kui Härm peaks aga tulevikus oma positsiooni kaudu linnamuuseumi töötajaid survestama hakkama, võtaks linn probleemi uuesti ette.

"Kui meil tuleks selline uudis, et ta andis käsu kellegi vallandamiseks, palkade vähendamiseks, siis selle eest muidugi tuleks karistada," ütles Kõlvart. "Praegu lähtub ta [kultuuriameti juht Aini Härm] oma eraisiku võimalustest".

Opositsioon nõuab, et linn muuseumitöötajate õigusabikulud hüvitaks

Tallinna volikogu opositsioonis istuvad sotsiaaldemokraadid Rainer Vakra ja Jaak Juske saatsid ajakirjandusele seisukoha, et linnavalitsusel tuleb asuda kaitsma kultuuriameti juhilt kahjunõude saanud linnamuuseumi töötajaid ning katta nende õigusabikulud.

Juske sõnul ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev õigesti, et iga Tallinna linnasüsteemis töötav juht peab meeles pidama, et ta ei ole lihtsalt eraisik, kes võib solvuda, vaid ta esindab oma tegevustes ka linna. "Kui linn jätaks muuseumitöötajad kaitseta, tähendaks see hirmu külvamist ning viiks tulevikus ametnike suukorvistamiseni," märkis Juske.

Kuigi Tallinn ülalnimetatud põhjustel konflikti sekkuda ei soovi, julgustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart linnatöötajaid siiski ka tulevikus probleemide korral linnavalitsuse poole pöörduma.

"See peab olema kõigile väga selge, et kui on mingi kriitiline olukord, kui inimene tuleb otsese murega oma juhi osas, see on normaalne ja me peame teadma," ütles Kõlvart. "Võibolla lahendused ei vasta inimeste ootustele, aga isiklikust kogemusest tean ma öelda, et lahendusi on leitud".