Tallinn hakkab õpilastele ja üksikpensionäridele maske jagama

"Oleme kaardistanud sihtrühmad, keda koroonaviirus praegustel andmetel kõige rohkem ohustab ja soovime teha kõik võimaliku, et tavaline elu vähemalt mingil kujul jätkuks. Seetõttu oleme tellinud testitud ja kvaliteetseid korduvkasutatavaid maske gümnasistidele, et toetada võimalust vähemalt osaliselt kontaktõpet jätkata. Üksi elavatele pensionäridele ja vähekindlustatud peredele jagavad linnaosavalitsused detsembri jooksul meditsiinilisi maske," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Korduvkasutatavad maskid saavad esmajärjekorras gümnasistid, kes saavad oma maskid kätte oma koolist alates järgmisest nädalast. Tallinnas on kokku ligi 10 000 gümnaasiumiõpilast. Lisaks on kavas samasugused maskid tellida ka progümnaasiumile, 7.-9. klassidele. Progümnaasiumis õpib ligi 13 000 last, eesmärgiks on korduvkasutatavad maskid neile jagada detsembri jooksul.

Meditsiiniliste maskide jagamine üksi elavatele pensionäridele ja vähekindlustatud peredele – kokku ligi 1,5 miljonit maski 30 000 inimesele, algab järgmisest nädalast. Linnaosavalitsused võtavad maskide jagamiseks inimestega ise ühendust. Meditsiinilisi maske jagatakse 50 maskiga karbis.

