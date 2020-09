Tallinn haaras koolides ohjad. Arkadi Popov: mina selles midagi halba ei näe

Popovi sõnul on viirus Tallinnas kohal ning sellise nakkuskordaja juures tasub hakata mõtlema, kuidas levikut piirata.

“Seda, et võimud annavad parima selleks, et võtta olukord kontrolli alla, selles ma midagi halba ei näe,” ütles Popov. Ta viitas ka täna Lasnamäelt tulnud uudisele, et Läänemere koolis tuvastati üks koroonahaige õpilane.

Popov tõdes, et õpetajatele visiiride kohustuslikuks muutmine on ehk ülereageerimine. “Nii palju ei pea ilmselt kartma,” ütles Popov. “Siin riskid ei ole niivõrd kõrged, et me peaks ennast kaitsma samamoodi, nagu kaitsevad end meedikud erakorralise meditsiini osakonnas.” Popovi sõnul kasutatakse EMOs visiiri siis, kui on käsil mõni tõsisem meditsiiniline protseduur, üldjuhul kantakse maski.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles täna intervjuus ERRile, et korduvkasutatavaid visiire peaks kasutama pealinnas 3500 õpetajat. Tuhat visiiri jagas linn koolidele kevadel, veel tuhat jagatakse lähipäevadel. Ülejäänu peavad koolid ise ostma. Kõlvart kinnitas aga, et linn tagab selleks koolidele vahendid. „Ükski õpetaja seda ostma ei pea,“ ütles Kõlvart.

Õpetajad peaksid visiirid kätte saama järgmise pooleteise nädala jooksul.

Vanemad lapsed võiks maski kanda

Gümnaasiumiõpilastel soovitas Popov maski siiski kanda. “Eriti vanemad lapsed, kes on mõistlikud ja teavad, miks nad seda teevad ja oskavad seda teha,” ütles Popov. “Muidugi on siis ka oluline koolitus - mitte niisama öelda, et mask peab olema ja muu ei huvita”.

Popov tõdes kokkuvõtvalt, et ta ei taha õppetöö täielikku sulgemist. „“Kõik need piirangud võiksid olla sellised korralduslikud, mille taga õppeprotsess ei kannata,“ ütles ta.

Kõlvart: ennetusmeetmed on vajalikud totaalse distantsõppe vältimiseks



Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles täna ERRile, et koolides kollase stsenaariumi kehtestamisega proovitakse ennetada olukorda, kus koolid peavad täielikult distantsõppele minema. „Me saame aru, et inimesed on väsinud piirangutest ja distantsõppest. Ja just sellepärast, et nad on väsinud, üritame vältida olukorda, kus me peame koolid kinni panema,“ ütles Kõlvart.