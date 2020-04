Tallinn ei ava välijõusaale ja spordiväljakuid enne eriolukorra lõppu

Valitsus võimaldab kohalikel omavalitsustel avada välijõusaalid ja spordiväljakud alates laupäevast, 2. maist. Tallinna linnavalitsus hoiab need siiski suletuna vähemalt eriolukorra lõpuni, kuna ohutusnõuete tagamiseks puudub tööjõud, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kõlvart ütles, et mõne meetme puhul peab pealinn olema konservatiivsem ning linnal pole võimalik tagada välijõusaalide ja spordiväljakute desinfitseerimist, mistõttu ei saa neid enne 18. maid avada.

"Meil on Tallinnas 55 jõulinnakut ja kui me peame lähtuma sellest korraldusest, et peale iga kasutuskorda tuleb trenažööre desinfitseerida, see tähendab seda, et iga linnaku juures peab seisma Tallinna ametnik ja seda tagama, see ei ole reaalne," ütles Kõlvart ERRile.

Kõlvarti sõnul peaks lisaks arvestama, et spordiga tegelevate inimeste vahel peab distants olema suurem kui kaks meetrit, sest nende hingamise maht ja intensiivsus on palju suurem. "Ei saa rääkida kahest meetrist. See pole adekvaatne," märkis linnapea.

Valitsuse korraldus ütleb, et kohalikul omavalitsusel on võimalik lubada välijõusaalides treenimist alates 2. maist, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.