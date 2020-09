Tallinn autostub ja ühistranspordi kasutus väheneb

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et kindlasti liigub linn jalakäijatele, jalgratturitele ning ühistranspordile paremate võimaluste tekitamise suunas, kuid ka autojuhte ei saa ära unustada. "Küsimus on, kui palju me saame piirata autoliiklust olukorras, kus autode arv kasvab iga aastaga," ütles Kõlvart ERR-ile.

Maanteeameti andmete järgi, kasvab Tallinnas registreeritud sõiduautode arv iga aastaga viis protsenti. Kui 2015. aastal oli Tallinnas registreeritud 140 526 sõiduautot, siis 2020. aastal on maanteeameti andmete järgi Tallinnas 213 677 registreeritud sõiduautot.

Autovabama Tallinna peatänavaprojekt pole Kõlvarti sõnul hetkel prioriteet ning samuti pole esitatud kontseptsioon realistlik, kuid linn tegeleb projektiga edasi.

Projekti endine keskkonnaekspert ning Tallinna liikuvuskava üks juhtekspertidest Mari Jüssi ütles, et projekt külmutati ootamatult ning lisas, et linn võiks tegeleda rohkem autostumise vähendamisega.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juht Talvo Rüütelmaa kinnitas, et linn on teinud tööd transiitliikluse kesklinnast eemale suunamiseks.

Tallinna rattastrateegia võeti vastu kaks aastat tagasi ning Jüssi sõnul on rattasõit Eestis järjest populaarsem. Samas on ühistranspordi kasutus vähenemas.