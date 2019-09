Tallinn alustas Raekoja platsile sobiva jõulukuuse otsinguid

"Tavapäraselt algavadki meie jõulukuuseotsingud septembris-oktoobris, sest kõik pakutavad puud, nagu ka kraana ja veoki ligipääs kasvukohale tuleb üle vaadata," ütles kesklinna vanem Vladimir Svet.

Kui pealinna esindusväljaku jaoks sobivaim puu on välja valitud ja hinnas kokku lepitud, siis tuleb üksikasjalikult kavandada kuuse langetamine ja toomine. "See on üsna keerukas logistiline operatsioon, mis hõlmab teede, tunnelite ja sildade läbitavust, elektriliinide vältimist ja palju muid detaile. Seetõttu ei saa me kunagi planeerida ka väga täpselt aega, millal kuusk jõuab Raekoja platsile, aga kindel on see, et sel aastal saabub jõulukuusk 7. novembril," selgitas Svet.

Jõulukuuse pakkumisi koos fotoga puust ootab kesklinna valitsus kuni 18. oktoobrini e-posti aadressil kylly.annus@tallinnlv.ee. Valiku tegemisel arvestatakse pakutava kuuse välimust, hinda ja kasvukohta.

Kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis takistavad kraana tööd. Pakkujaks võib olla maaomanik või tema esindaja.

Varasematel aastatel on Raekoja platsi jaoks leitud jõulukuusk nii kaugemalt kui lähemalt. Näiteks 2016. aastal toodi see ligi 100 km kauguselt Raplamaalt – tollasest Käru vallast Liivapõllu talu maalt. Aasta hiljem, novembris 2017 toodi kuusk aga Vääna-Jõesuust perekond Saarele kuuluvalt kinnistult.

Mullu pöördus Kesklinna valitsus jõulukuuske otsides Eesti kohalike omavalitsuste poole palvega pakkuda pealinnale esindusliku jõulupuu kandidaate, kuid ootamatult selgus, et pakututest kõige ilusam puu kasvas hoopis siinsamas Tallinnas Kibuvitsa tänaval.