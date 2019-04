Tallinlasi häirivad öösiti pealinna kohal tiirutavad lärmakad Briti sõjaväekopterid

"Mis põhjusel lendab juba pikemat aega (alates kell 21) Põhja-Tallinna kohal ringi helikopter," kirjutas üks lugeja ööl vastu tänast. Teine lugeja aga kirjeldas, et tema kuulis valju müra poole ühe paiku öösel. Ta ütles, et kopterit oli nii kõvasti kuulda, et ilmselt pidi see lendama üpris madalal. Koptereid on pealinna kohal näha ka päevasel ajal - neist ühte pildistas möödunud pühapäeval Kõigi Eesti Laulu ajal ka Delfi piltnik.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem, major Arvo Jõesalu ütleb Delfile, nii nagu eelmisel aastalgi tugevdavad ka seekord Eestisse saabunud helikopterid Wildcat liitlaste kohalolu Eestis ja alates saabumisest on helikopterite meeskonnad teinud äärmiselt vajalikke tutvumislende erinevates kohtades meie õhuruumis, sealhulgas Tallinna kohal. Seda selleks, et meeskonnad saaksid tutvuda nii õhuruumi kui ka maastikuga, mis võimaldab neil teha koostööd meie kaitseväelaste ja teiste liitlasüksustega.

"Kuna pilootide väljaõppe jaoks on oluline ka lendamine pimedal ajal, siis tuleb ka seda aeg-ajalt teha. Paratamatult jääb pime aeg praegusel aastaajal hilistele tundidele. Ühendkuningriigi üksused teevad omalt poolt kõik, et võimalikult vähe segada linnaelanike igapäevatoimetusi ja lennud on kooskõlastatud vastavate Eesti ametkondadega. Tallinna õhuruumis tehakse lennud koostöös lennukliiklusteenindusega," lisas ta. Wildcat kopterid jäävad Eestisse mai lõpuni.