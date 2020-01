Tallink koroonaviirusest: oleme kõrgendatud valmisolekus

“Tallinki laevadel kehtivad laevapersonalile standardprotseduurid, kuidas käituda viirushaiguste kõrgendatud leviku perioodidel. Meie laevameedikud, laevapersonali liikmed ja ka hotellitöötajad jälgivad olukorda väga hoolikalt,” kinnitas Tallinki kommunikatsiooni peaspetsialist Kai-Ines Nelson Delfile.

Nelson märkis, Tallink edastab oma laevameeskondadele ja hotellipersonalile Soome terviseameti operatiivinfot ja nõuandeid koroonaviiruse kohta.

“Meie laevameedikud ja -töötajad on kõrgendatud valmisolekus ka võimalike haigusjuhtudega tegelema vastavalt meie protseduuridele. Lisaks pöörame kõrgendatud tähelepanu ja oleme suurendanud ka kehtivaid hügieeninõudeid, mis on võimalike viiruste leviku tõkestamisel ettevõttes tavapärane protsess viirusinfektsioonide suurema esinemissagedusega perioodidel,” selgitas Nelson.

Aasiast pärit turistide turistide osakaal moodustab ettevõtte ligi 10 miljonilisest aastasest reisijate arvust hinnanguliselt umbes viis protsenti ehk 500 000 reisijat. Nelson märkis, et aasta alguses on Aasiast pärit reisijate arv reeglina väiksem kui suvisel kõrgperioodil. “Praegusel hetkel on nende osakaal reisijate hulgas väike.”

Nelson rõhutas, et viiruse levikust rääkides on oluline tähelepanu pöörata asjaolule, et antud viirust võivad levitada ka meie lähiregiooni riikide elanikud, kes on reisinud Aasiasse ja seal viirusega kokku puutunud.

Koroonaviirus 2019-nCOV