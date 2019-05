Talgulised keeletoimetasid pea pool tuhat Vikipeedia artiklit

Keeletoimetamistalgute parimaks toimetajaks tunnistati Svea Tarkin, kes sai auhinnaks 1000-eurose stipendiumi.

Tartu Ülikoolis 3. kursusel eesti ja soome-ugri keeleteadust õppiv Tarkin toimetas talgutel kokku 135 artiklit. „Lisaks sellele, et talgutel osalemine on iseenda teadmiste ja ajaplaneerimisoskuse proovilepanek, on sellel ilmselt kõigi talguliste jaoks üks ühine osalema tõukav eesmärk – tuua info lugejateni korrektses ja kaunis eesti keeles,“ ütles Tarkin. „Tore on sellesse teekonda panustada.“

Parimate väljavalimisel hinnati keeletoimetaja ametiülesannete korrektset täitmist. Tublisid keeletoimetajaid tunnustas Tartu Hansa Rotary Klubi kokku 2000 euroga. Stipendiumi väärilisteks osutusid lisaks Svea Tarkinile veel Merily Šmidt (600 eurot), Liina Kahu (400 eurot) ja Eve Sooneste (Miljon+ eriauhind).

Keeletoimetamistalgute žüriisse kuulusid Reet Hendrikson ja Katrin Naber Eesti Keeletoimetajate Liidust, Ann Siiman ja Sirli Zupping Tartu Ülikoolist, Krista Kerge Tallinna Ülikoolist ning Teele Vaalma MTÜ Wikimedia Eesti esindajana.

Talgute eesmärk oli keeletoimetaja tööd väärtustada ja Vikipeedia artikleid keeleliselt parandada. „Vikipeedia ise on asendamatu ja üha usaldusväärsem teabeallikas,“ rääkis žürii liige, Wiedemanni keeleauhinna tänavune laureaat Krista Kerge, „kuid toimetamistalgute kogutulemust oleks raske üle hinnata. Avalike tekstide kvaliteet sõltub keeletoimetajast ja toimetamiskultuur hoiab nii autorite mõtte selgena kui ka meie kirjakeele väärikana teiste Wikipedia keelte kõrval.“