Taksofirma tegi külma: soomlane pidi paarikilomeetrise sõidu eest maksma ligi 30 eurot

Osaühing Termin on taksokviitungile märkinud vahemaaks kaks kilomeetrit, millele rakendusid kaks tariifi. 0,32 kilomeetrit maast sõideti tariifiga, mille hind on 50 eurot tunni kohta. Ülejäänud maa sõideti teise tariifiga, mille tunnihind on 70 eurot. Lisaks pole hinna sisse arvestatud käibemaksu, mis on kakskümmend protsenti, kuid inforegistrist ei nähtu, et osaühing oleks käibemaksukohuslane. Tavaliselt saaks säärase sõidu olenevalt kellaajale ning nõudlusele tehtud ligikaudselt nelja kuni kaheksa euro eest.

Osaühingu juhatuse liige on Andrei Zamjatin, kes ajakirjaniku kõnele vastates nentis, et ei räägi eesti keelt ja andis telefonitoru enda abikaasale. Abikaasa teatas küsimuse peale, kas 30-eurone sõit sadamast kesklinna ongi taksofirma tavaline hind, et ei soovi rääkida ning lõpetas kõne. Hiljem väitis firma ettevõtte nime alt saadetud sõnumis, et nad on nõus andma kliendile raha tagasi, kuna probleeme pole vaja.

Osaühing Termin asutati 2017. aasta lõpus ning möödunud aastal ei registreerinud ettevõte mingit majandustegevust. Tänavu pole majandusaastaaruande kohaselt OÜ Termin sentigi tööjõukulusid maksnud ning osaühingul pole ühtegi töötajat.

Maanteeameti sõidukontroll näitab, et osaühingu nime alla on registreeritud kaks taksoveo sõidukikaarti ning üks taksoveo tegevusluba. Taksovedude sõidukikaartidega seotud sõidukid on nõuetekohaselt registreeritud ja ülevaatuse läbinud.