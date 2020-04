Taiwanist saadavad maskid lähevad peamiselt Saaremaale

Uuel nädalal peaks Eestisse jõudma 80 000 maskiga saadetis Taiwanist. Maskid võtab sõltumatu osapoolena eraannetusena vastu Eesti Punase Risti (EPR) esindaja ning annab need üle Riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühmale, ütles EPR-i kommunikatsioonijuht Maire Iro Delfile.

Sõprusrühma esimees Kalle Laaneti sõnul on rühmal olnud tihe koostöö Riias asuva Taipei esindusega ning kokkuleppe kohaselt läheb suurem osa saadetisest Eesti koroonaviiruse epitsentrisse Saaremaale. Osa läheb aga ka epitsentri naabermaakondadesse Hiiumaale ja Läänemaale.

Laanet küsis enda sõnul ka suurematelt haiglatelt, kas neilgi võib kirurgilisi maske tarvis olla, ent sealt oli vastatud, et muresid ei ole.

Otsus, et Taiwan on otsustanud Eestit ja mitmeid teisi Euroopa riike maskidega toetada, sai teatavaks eile, kui Europarlamendi liige Urmas Paet Taiwani saatkonnast vastava kirja sai.

Urmas Paet rõhutas, et see on Taiwani poolt Eestile toetus ning mitte äritehing. "Millised riigid veel on selle kriisi ajal Eestit toetanud? Ei meenu praegu ühtki. Selle võiksime meelde jätta, et Hiina poolt pikalt tagakiusatud Taiwan ei pea paljuks teisi riike sel keerulisel ajal toetada. Seal hulgas meie Eestit. Suur aitäh!" kommenteeris Paet rõõmusõnumit.

Paet teatas eile, et on Eestit üritanud Taiwani abipaketi sihtmaaks saada juba mõnda aega.

Tegemist on Taiwani teise säärase abipaketiga Euroopa Liidu liikmesriikide suunal. Esimesel korral aprilli alguses saadeti 5,6 miljonit maski üheksale Euroopa Liidu liikmesriigile, mis olid koroonaviirusest kõige tugevama löögi saanud. Taiwan suudab toota päevas 13 miljonit kirurgilist maski.

Uuel nädalal saabuv saadetis sisaldab 1,3 miljonit maski, mis jaguneb Eesti, Austria, Taani, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia ja Rootsi vahel.

