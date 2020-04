Taiwan otsustas Eestile maske saata. Aab: "Nüüd ongi niisugune reaalsus. Kõik saadavad kõigile"

Europarlamendi liige Urmas Paet teatas täna, et on juba mõnda aega suhelnud Taiwani saatkonnaga Euroopa Liidu juures, et järsku oleks võimalik ka Eesti mahutada nende abiprogrammi osaks.

Paet teatas täna õhtupoolikul, et saigi Taiwani saatkonnalt teate, et vastu on võetud otsus: ka Eesti saab oma osa järgmisest maskiannetusest, milles kaheksa riigi peale jaotatakse 1,3 miljonit näokaitsevahendit.

Riigihalduse minister Jaak Aab, kes juba mõnda aega tagasi sai endale ülesandeks isikukaitsevahendite hankimise, ütles Delfile, et Taiwani abipaketist on juttu olnud, ent tema pole seda liini arendama jäänud.

"Sel teemal tahtsid kõik hirmsasti tegutseda. Paetiga oli kunagi kohe juttu, kui asi puhkes, et äkki peaks seda uurima," selgitas Aab. Ta ei osanud öelda, kas Taiwani kingitus ka praegustes tingimustes vastu võetakse - seda otsustab välisminister Reinsalu. Reinsalut ei õnnestunud Delfil täna tabada.

Kummastav on asjaolu, et alles eile otsustas Eesti Hispaaniat ja Itaaliat kokku 50 000 kirurgilise maski ja 10 000 FFP2 maskiga.

Seotud lood: Eesti annab Hispaaniale ja Itaaliale 50 000 kirurgilist ja 10 000 FFP2 maski

"See ongi niisugune reaalsus. Kõik saadavad kõigile. Taiwan ise on ka raskes olukorras," ütles Aab Delfile ja rõhutas, et Hiinale ja Itaaliale saadetud maskide näol oli tegemist sümboolse toetusega, sest kogused ei olnud väga suured ja Eesti kriitilised vajadused olid täidetud.

Taiwani saatkonna Paetile saadetud kirjast selgub, et säärane otsus võeti vastu juba 9. aprillil.

Urmas Paet rõhutas, et see on Taiwani poolt Eestile toetus ning mitte äritehing. "Millised riigid veel on selle kriisi ajal Eestit toetanud? Ei meenu praegu ühtki. Selle võiksime meelde jätta, et Hiina poolt pikalt tagakiusatud Taiwan ei pea paljuks teisi riike sel keerulisel ajal toetada. Seal hulgas meie Eestit. Suur aitäh!" kommenteeris Paet rõõmusõnumit.

Taiwan saatis esimesel korral aprilli alguses 5,6 miljonit maski üheksale Euroopa Liidu liikmesriigile, mis olid koroonaviirusest kõige tugevama löögi saanud. Taiwan suudab toota päevas 13 miljonit kirurgilist maski.

Eestil tuleb 1,3 miljonit maski jagada Austria, Taani, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia ja Rootsiga.