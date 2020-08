TÄISPIKKUSES | Saa osa XII erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeost – virtuaalselt!

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnul ei osanud keegi möödunud aasta augustis Viljandis mõelda, et järgmine kord on kõik teisiti. „Et käesolev aasta on rahvajuttude aasta, on ka meie pidu sel korral rahvajuttude teemaline. Ja on, mida rääkida! Et oleme pidanud pea poole sellest ajast olema üksteisest kahe meetri kaugusel ja et virtuaalsest harjutamisest ongi saanud päriselt virtuaalne pidu.“

„Erivajadusega inimestele on väga oluline, et me ei ole raskuste tekkides jätnud oma laulu ja tantsu pooleli, vaid oleme selle esitamist uuendanud. Oleme leidnud turvalise viisi kandmaks edasi laululusti ja tantsutahet. Sel moel, läbi raskuste ja raskustega kohanedes on ajast aega meie esivanemad oma lugusid jutustanud. Nüüd saame meie oma peoga näidata, et oleme nende väärilised!“, usub Mändmaa.

Peo avab sotsiaalminister Tanel Kiik, esinevad ansambel Kratt, ratastooli line-tantsijate grupp "Silver wheels" ja Vaegkuuljate liidu tantsugrupp "KÕKU". Kontsert kestab 30 minutit. AS Hoolekandeteenused kodudes saavad ekraanide ees laulda ja tantsida 1800 klienti ja 800 töötajat.

Tänavu on virtuaalsel kujul võimalik kontserti kuulata ka kirjeldustõlkega, et kõik peost osa saaksid.

Vaata kirjeldustõlkega laulu- ja tanstupidu siit: