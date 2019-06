TÄISPIKKUSES | Eesti lipu 135. sünnipäeva tähistati meeleolukate juubelipidustustega

Lisaks tutvustasid ERMi töötajad lipuga seotud eksponaate muuseumi näitustel ja ajaloolise lipu konserveerimise telgitaguseid. Samuti tegi valitsuse kommunikatsioonibüroo sümboolikanõunik Gert Uiboaed lipu 135. juubeli üle-eestilisest tähistamisest kokkuvõtteid ning näidati ka ajaloolisi kaadreid varasematest lipujuubelitest.

Peaminister Ratas: Eesti lipp on ühendaja!

Eesti lipu 135. sünnipäevale pühendatud aktusel ERM-is kõnet pidanud peaminister Jüri Ratas ütles, et sinimustvalge lipp on Eesti rahva keele ja kultuuri, iseteadvuse ja sihikindluse sümbol.

„Ülemöödunud sajandi lõpus koondusid sinimustvalge alla eesti soost haritlased, kes soovisid uurida ja kasvatada meie kultuuri ning identiteeti. Sellest tekkinud jõud kandus peagi edasi ka rahvale,” sõnas peaminister Ratas.

“Eesti Vabariigi sündimisel väljendas sinimustvalge juba vankumatut iseolemise soovi, mida kaitsti relvaga vaenuväljadel. Pikkadel ja rasketel okupatsiooniaastatel elasid rahvusvärvid meie südames ning kinnitasid sealt aeg-ajalt päevavalgele ilmudes meie vabadusiha. Palju aastaid hiljem pühitses rahvuslipp omakorda meie iseseisvuse taastamise teed,“ lausus Ratas ja lisas, et see fakt, et Eesti Rahva Muuseumis on säilinud ka kõige esimene sinimustvalge lipp, on maailma mastaabis erakordne.