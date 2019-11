TÄISMAHUS | Loe Postimehe ajakirjanike umbusaldusavaldust peatoimetaja Peeter Helmele

Töötajate kannatuse sundis lõplikult katkema see, mis on toimunud viimase kuu jooksul, sest Helme oli asunud summutama arvamusvabadust Postimehe külgedel ning tsenseerima juhtkirja teemasid. Nii tema juhtimisstiil toimetusesiseselt kui ka arvamusavaldused majast väljas olid kahandanud tema autoriteedi olematuks.

Löögi alla sattusid mitu arvamuslugu ja selle autorit, nii näiteks 31. oktoobri homoabielusid toetav päevakommentaar, 23. oktoobril ilmunud apteegireformi tagasipööramise suhtes kriitiline juhtkiri kui ka 19. septembri päevakommentaar, mis võttis sõna Eestis elavatele välismaalastele tööd pakkuvate sõidujagamisteenuse Bolt ja ka kullerfirmade kaitseks. Samas ei olnud Helmel endal probleem tsiteerida arvamusloos Natsi-Saksamaa ühte peaideoloogi Joseph Goebbelsit.

Töötajad tõdesid, et Helme peatoimetajaks olemise ajal on teatud teemade käsitlemine ja osade maailmavaadete esindamine Postimehes takistatud. Lisaks heideti Helmele ette juhtimisoskuse puudumist, tahtmatust esindada Postimehe toimetust ja kaitsta Postimehe ajakirjanikke üha sagedasemate avalike rünnakute eest.

Avaldame siinkohal Postimehe töötajate pöördumise täismahus:

Viimase kuu sündmused on meid viinud nii kaugele, et oleme sunnitud avaldama umbusaldust Postimehe peatoimetajale. Peatoimetaja on asunud summutama arvamusvabadust Postimehe külgedel ning tsenseerima juhtkirja teemasid. Nii tema juhtimisstiil toimetusesiseselt kui ka arvamusavaldused majast väljas on kahandanud autoriteedi olematuks. Postimehe toimetus on juhtimiskriisis.

Ajakirjandus põhineb usaldusel. Ajalehe suurim vara on lugejate veendumus, et toimetus on teemade käsitlemisel vaba.