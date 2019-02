Tähismaade kaotus. Ühe naise ristiretk laimajate vastu lõppes kohtus võidukalt

Kohus nõuab Inno ja Irja Tähismaalt välja 300 eurot mittevaralist hüvitist ning 200 eurot menetluskulude katteks Gea Kangilaski kasuks.

Lisaks peavad Tähismaad lõpetama oma blogis Kangilaski kohta valeandmete avaldamise oma blogipostitustes.

Kangilaski kommenteeris ise oma Facebookis: "Kohus leidis, et Tähismaad käitusid minu kohta kontrollimata faktiväiteid avaldades "raskelt hooletuna". Faktiväiteid on avaldajal võimalus kontrollida, kuid antud juhul ei teinud Tähismaad faktiväidetena esitatud asjaolude kontrollimiseks mingeid pingutusi. Tähismaade väite kohaselt "soovisid nad algatada narkootikumide legaliseerimise üle diskussiooni", kuid kohus leidis, et "õigustatud ei ole diskussiooni algatamiseks kasutada kontrollimata faktiväiteid, mis riivavad ka Kangilaski au ja väärikust. Lubatud ei ole diskussiooni algatamine või selle provotseerimine ebaõigete faktiväidetega,".

Kangilaski sõnul on Tähismaad ähvardanud otsuse edasi kaevata ning ka tema ise pole lõplikku seisukohta formuleerinud. Nimelt seisab kohtuotsuses, et Tähismaade blogis avaldatud faktid on "raske hooletuse ja tahtluse" tagajärg, Kangilaski ise arvab, et tegemist oli tahtliku sooviga tema mainet kahjustada.