Tahad Venemaale sõita? Varu aega! PPA hoiatab, et idapiiril võivad olla pikad järjekorrad

"Mõned korrad aastas võib piiriületajate arv seoses erinevate pühadega kahekordistuda. Piiripunktide ametnikud on nendeks olukordadeks valmistunud ja annavad endast maksimumi, et ajutist survet leevendada," teatab Ida prefektuur sotsiaalmeedias. "Kuid kui on palju turiste, siis on ka järjekorrad vältimatud. Nii tõi ka aastavahetus Eestisse palju turiste. Kui tavapäraselt ületab Narvas piiri ligikaudu 12 000 inimest ööpäevas, siis ainuüksi 3. jaanuaril ületas piiri 22 755 inimest. See on pea 4000 inimest rohkem kui eelmise aasta 3. jaanuaril. Varsti hakkavad Eestisse pühi tähistama tulnud inimesed tagasi sõitma."

Tasub ka märkida, et ilmselt pole suure numbri taga vaid see, et Venemaalt palju külalisi tulnud. Just viimastel kuudel on eestimaalased hakanud aktiivsemalt Peterburi vahet käima. Nimelt on linna võimalik külastada e-viisaga, mille saab vormistada tasuta. Varasemalt tuli viisa eest maksta kopsakas tasu. Ilmselt veetis oma aastavahetuse Peterburis varasemaga võrreldes tunduvalt enam kaasmaalasi.

PPA jagab ka omapoolsed soovitused sujuvaks piiriületuseks.

• Välispiiri ületades olge mõistev, varuge aega ning broneerige piiriületuseks varakult aeg veebilehel.

• Jälgige reaalajas piiripunktide olukorda veebilehelt ja võimalusel kasutage Luhamaa või Koidula piiripunkti.

• Kui teil on väliskülalisi, kes kavatsevad välispiiri ületada, siis paluge neil varakult broneerida piiriületusaeg ja tuletage neile meelde, et Eestist väljumisel on ooteala läbimine kohustuslik.