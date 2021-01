Tagasivaade: kantsler Priske sattus aastate eest korruptsiooniskandaali, mis ähvardas ta karjääri hävitada

Alles äsja selgus, et Rakvere haigla juhtkond pakkus oma nõukogu liikmetele vaktsineerimist ning neli inimest sellega ka nõustusid. Tänane Eesti Päevaleht paljastas, et samamoodi on käitunud sotsiaalministeeriumi kantsler ja regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske, kes sai vaktsiinidoosi jaanuari alguses.

Ent kantsler Priske on varemgi vastuolulisusega avalikkusele silma hakanud. Nimelt sattus toona majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kantslerina töötanud Priske 2010. aasta sügisel korruptsiooniskandaali, mis peaaegu oleks tema karjäärile kriipsu peale tõmmanud.

2010. aasta novembris otsisid kaitsepolitsei ametnikud kahe tee-ehitusobjekti riigihangete asjus läbi mitu MKM-i ja maanteeameti ruumi. Päev hiljem esitati Priskele ja sel ajal maanteeametit juhtinud Tamur Tsäkkole kriminaalasjas kahtlustused riigihangete teostamise nõuete rikkumise, usalduse kuritarvitamise ja konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest.

Priske endine töökaaslane ja kauaaegne tuttav Olari Taal sõnas toona meediale, et tal on raske uskuda, et Priske juhinduks asju ajades millestki muust peale riigi huvide.

Sellegipoolest algatas valitsus Priske suhtes distsiplinaarmenetluse ja kõrvaldas ta ametist. Kuu hiljem märkis toonane majandusminister Juhan Parts, et kantsleri tegevuses siiski distsiplinaarsüütegu ei tuvastatud, ja valitsus ennistas ta ametisse.

Pärast seda töötas Priske veel neli aastat MKM-i kantslerina, misjärel asus tööle sotsiaalministeeriumi kantslerina.

Priske lõpetas 1990. aastal Tartu ülikooli majandusküberneetika erialal ning töötas pärast seda neli aastat Pärnu linnavalitsuse arendusosakonna majanduskonsultandina. Aastatel 1994–1999 oli Priske ametis Hoiupangas/Hansapangas. Aastatel 2000–2014 oli Marika Priske majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler. Alates 2014. aastast on ta sotsiaalministeeriumi kantsler.