Tagasiteed ei paista - apteegireform liigub selgelt jõustumise suunas

Apteegireformi jõustumist kinnitas ka peaminister Jüri Ratas. "Ma ei näe, et seda apteegireformi omandisuhete mõttes pööratakse tagasi. Siin on riigikogu öelnud välja oma eitava seisukoha," ütles peaminister ERRile antud intervjuus. Keskerakonna leeris apteegireformi pooldav Marika Tuus-Laul peaministri sõnades ei kahtle ja avaldas lootust, et seadus jõustub etappide kaupa, nagu sotsiaalminister Tanel Kiik on pakkunud, et ei tekiks ühe-etapilist järsku apteekide kadumist. "Seadus avatakse nii või teisiti. Nagu ma aru saan, siis tagasi seda ei pöörata," ütles Tuus-Laul Delfile.

EKRE aseesimehe ja rahandusministri Martin Helme sõnul aga tema partei praeguse olukorraga ei rahuldu. "See, et ta [apteegireformi tagasipööramise eelnõu - toim.] detsembris kuhugi ei jõudnud, vähemalt meie erakonda ei rahulda," ütles Helme eilsele "Aktuaalsele kaamerale". Samas ei ole mõni kuu enne seaduse jõustumist tulnud EKRE-lt ühtegi uut ettepanekut apteegireformi muutmise või tühistamise kohta.

Kõige tõenäolisemaks ongi sotsiaalminister Tanel Kiige pakutud kompromissettepanek jõustada reform etapiliselt. Nõnda jõustuks reform aprillis täielikult vaid Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus ja Jõhvis. Järgmise aasta jaanuarist jõustuks reform ülejäänud üle 4000 elanikuga linnas. Aasta hiljem võiks jätkata vaid maapiirkondades olevad omandinõuetele mittevastavad haruapteegid ning 2023. aasta jaanuarist ei saaks ka need enam tegutseda.

Kiik ütles Delfile täna, et arutelud tema ettepaneku osas algavad alles järgmisel nädalal, kui parlament taas kokku tuleb ja hetkel ei ole õige aeg ennustada, kas reform jõustub kindlasti praegusel kujul või etapiliselt. Lähima kahe kuu jooksul loodab ta siiski, et parlament ka tema eelnõu osas otsusele jõuab.