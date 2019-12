TABEL | Uus PISA uuring: Eesti haridussüsteemi tulemused on maailma parimate seas, Euroopas esimesed

“Võib-olla kõige murettekitavam on, et kolmandikus PISA uuringus osalenud riikides — sealhulgas Kreekas, Mehhikos ja Poolas, ütles iga teine õpilane, et ei usu, et suudaks midagi oma vaimsete võimete osas parandada,” kirjutab OECD peasekretär. Ta lisab, et tõenäoliselt ei suuda selliselt lootusetud noored piisavalt panustada, et paremaks saada, see aga piirab nende hilisemat toimetulekut elus.

Peasekretär pühendab Eestile tähelepanu veel ühes lõigus: “Võib olla ahvatlev järeldada, et parem toimetulek koolis tähendab vältimatult suuremat koolistressi, mis õõnestab laste heaolu. Kuid riigid nagu Belgia, Eesti, Soome ja Saksamaa näitavad, et head tulemused ja tugev heaolutunne võivad olla koos saavutatavad. Need riigid on teistele oluline eeskuju.”



59% Eesti õpilastest aitab üksteist (OECD keskmine: 62%).

33% Eesti õpilastest vastas jaatavalt küsimusele, kas õpilased võistlevad omavahel õpitulemustes (OECD keskmine: 50%).

16% Eesti õppuritest tunneb end koolis üksildaselt, mis on sama OECD keskmisega.

70% õpilasi on oma eluga rahul (hindasid oma rahulolu kümnepalliskaalal 7ga või enam). OECD keskmine on samas suurusjärgus: 67%.

9% õpilasi on alati õnnetud. OECD keskmine on 6%.

46% õpilastest muretseb, mida teised neist mõne ebaõnnestumise korral arvavad. OECD keskmine on 56%. Pea igas haridussüsteemis, sh Eestis on tüdrukute hirm läbikukkumise ees suurem kui poistel.

Enamus õpilasi üle terve OECD olid optimistlikud ja uskusid oma võimetesse. Seda testis väide sõnastuses “Sa ei saa oma vaimset võimekust eriti muuta” ("Your intelligence is something about you that you can’t change very much”). Eestis ei nõustunud selle väitega 77% õpilasi. 20% Eesti õpilastest tunnistas, et õpetajad peavad sageli tunni alguses kaua ootama, enne kui õpilaste lärm vaibub ja saab tööga alustada. Samade õpilaste PISA testi lugeimisosa tulemus oli keskmiselt 18% madalam kui eakaaslastel, kelle koolides/klassides oli parem distsipliin.

Kuidas testi tehti?

Enamikus riikides olid kasutusel arvutil tehtavad testid, mille sooritamiseks oli aega kaks tundi.

Lisaks täitsid õpilased taustinfo küsimustiku, milles andsid teavet oma arusaamade, koolide, kodu ja õppimiskogemuste kohta.