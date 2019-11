Taavi Rõivas: peaminister peab selgitama, miks Rail Balticu rahastamist on 100 miljoni võrra vähendatud

“Eestit muu Euroopaga ühendav Rail Baltic on strateegiliselt ülioluline objekt” ütles Rõivas Reformierakonna 21 saadiku nimel arupärimist üle andes.

Rõivase sõnul planeeriti 2016. aasta kevadel heaks kiidetud riigi eelarvestrateegias aastateks 2017-2020 Rail Balticu investeeringuteks kokku 258,5 miljonit eurot, sellest uuringud 4,6 miljonit, projekteerimine 54,6 miljonit, ehitus 163,2 miljonit, maade omandamine 20,8 miljonit ning muud teenused 15,3 miljonit eurot.

RESis 2019-2022 on Rail Balticu projekti rahastust aga vähendatud, kokku 164,5 miljonile eurole ning 2020-2023 155,5 miljonit eurot ehk võrreldes 2016. aasta otsustega ligi 100 miljoni euro võrra.

Seetõttu päris Rõivas, kas Rail Baltic on jätkuvalt valitsuse prioriteet, miks on valitsus rahastamist vähendanud ning kas Ratas saab saate anda Riigikogule garantii, et Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 raames Rail Baltic tarvis eraldatud summad saavad täies määras sihtotstarbeliselt kasutatud?