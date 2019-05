Taavi Rõivas: mida rutem see õudus lõppeb, seda parem Eestile

Ehkki peaminister Jüri Ratas lubas, et tema valitsus ei keera midagi pea peale, on ta seda Rõivase hinnangul ometi juba teinud, vähem kui nädalaga. "Pea peale on pööratud nii Eesti maine rahvusvaheliselt kui Eesti inimeste meelerahu. Midagi ei ole teha, jutt vajadusest ühiskonda rahustada kõlab õõnsalt ning peale iga korda kui Helme uue verbaalse lärtsatuse teelesaatmiseks suu avab, lausa haledalt."

Esimene ametisoldud nädal on Rõivase sõnul näidanud, et valitsusse toomine on muutnud EKRE retoorika veel räigemaks ning andnud vastsete ministrite räigustele ka rahvusvahelise tähelepanu. "On vaid üks võimalus, kuidas Ratas saab ühiskonda rahustada ja alustada Eesti maine taastamisega - näidata EKRE-le ust ning alustada läbirääkimisi ühiskonna ootustele rohkem vastava valitsusliidu loomiseks," arvas Rõivas.

Ta lisas, et võimalus hädapiduriks on ka Isamaal, kelle esindajaid tema sõnul nõukogudes ja Euroopa parlamendis ei võeta tõsiselt kuniks nad on "räuskava ja lõhestava äärmusluse maaletoomise vabatahtlikuks garandiks".