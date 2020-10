Taavi Rõivas lahkub poliitikast

Rõivas nimetas oma uue tegevussuunana Eesti ettevõtete rahvusvahelisele areenile aitamist ning välisinvesteeringute Eestisse toomist.

Järgmise aasta alguses liitub Rõivas isejuhtivaid autosid tootva Auve Tech meeskonnaga, samuti on plaanis koostöö mitme rahvusvahelise konsultatsiooniettevõtte ja investeerimisfondiga.

“Olen südamest tänulik Eesti rahvale, et mul on olnud võimalik teenida riiki kokku kolmes valitsuses ja neljas Riigikogu koosseisus,” ütles Rõivas. “Nüüd tunnen, et 41 aasta vanuses on vara ennast kordama või elulugu kirjutama hakata ning õigem on end teises rollis proovile panna.”

Rõivas lisas, et lõplikku tõuke ettevõtlusesse suundumisel andsid koroonapandeemiast tulenevad muutused majanduses ja ühiskonnas laiemalt: “Näen kriisis tumedate pilvede kõrval ka väga palju avanevaid võimalusi ning potentsiaali positiivseid arenguid kiirendada. Eestis ettevõtetes tehakse suuri, isegi maailma muutvaid asju ning soovin anda oma panuse nende edusse."

Rõivas juhtis peaministrina kaht järjestikust valitsust kokku ligi kolm aastat, 2014-2015 koos sotsiaaldemokraatidega ning 2015-2016 koos SDE ja Isamaaga.

Rõivase juhitud valitsuste prioriteetideks olid Eesti julgeoleku tugevdamine, tööjõumaksude langetamine ning haldusreformi ja töövõimereformi elluviimine, teatas reformierakond.

Samuti algatati mitmete strateegiliste taristuinvesteeringute nagu Rail Baltic, neljarajalised maanteed, Balticconnectori ehitus ning Eestile palju rahvusvahelist tuntust toonud e-residentsuse programm. 2014. aastal tõusid kaitsekulud esimest korda suuremaks kui 2% SKPst ning samast aastast alates on Eestis NATO liitlaste üksused.

Rõivas on Riigikogu nelja järjestikusesse koosseisu valitud Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna (2007 ja 2011), Harju- ja Raplamaa (2015) ning Lääne-Virumaa (2019) valimisringkondadest ning Tallinna Linnavolikogusse Haabersti (2005) ja Kesklinna (2017) linnaosadest. Rõivas on alates 1998. aastast Eesti Reformierakonna liige ning aastatel 2014-2017 erakonna esimees.

Peagi on ilmumas Eesti Päevalehe nädalalõpulehe LP pikem usutlus Taavi Rõivasega.