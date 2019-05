Taavi Rõivas, Kristina Kallas ja Urmas Paet kritiseerivad Kert Kingot, kes kavatseb väliskaubandusministrina võimalikult vähe reisida Fred Püss reporter-toimetaja RUS 384

Kert Kingo Foto: Tiit Blaat

Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministriks saanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Kert Kingo rääkis Postimehele, et kavatseb reisida võimalikult vähe ja rääkida vaid eesti keeles. See omakorda on pälvinud ohtralt kriitikat.