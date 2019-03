Taavi Rõivas: Kaja Kallase sõnum Ratasele oli kahtlemata riigimehelik samm

Kaja Kallas ütles ETV "Esimeses stuudios", et oleks valmis kaaluma seda, et Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni korral oleks peaminister Jüri Ratas. "Me ei ole seda peaministritoolist loobumist oma erakonnas arutanud - see tunduks ebaloogiline - aga mina isiklikult oleksin valmis seda kaaluma, jah."

Endine peaminister, Kallase parteikaaslane Taavi Rõivas ütleb Delfile, et Kallas andis selge sõnumi, et valitsuse moodustamisel peab Eesti tulevik ja valijatele antud lubaduste elluviimine olema märksa olulisem kui kellegi isiklik ambitsioon. "See oli kahtlemata riigimehelik sõnum."

Samas viitab Rõivas, et valimistulemus näitas muud. "Leian, et poliitikutele ei ole olulisemat sõnumit kui valija tahe. Ja valija tahe andis väga tugeva mandaadi Reformierakonnale ning Ratasega samas ringkonnas kandideerinud Kallasele."