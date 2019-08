Taavi Rõivas: idapiir oleks juba välja ehitatud, kui Ratase eelmine valitsus poleks rahasid kärpinud

"Õpikunäide, kuidas hea plaan kraavi keerata: 1. ära mingil juhul usalda eelkäija ajal kokku pandud plaani, 2. pane kirja kõik unistused, sh need, milleta saaks suurepäraselt hakkama (näiteks massiivne uus teedevõrk idapiiri läheduses), 3. avasta, et koos lisadega on hind kallim kui ilma, 4. tõde, et nii on liiga kallis ja lükka ehitus määramata ajaks edasi, 5. kuna ehitus lükkus ju edasi, siis vähenda eelarvesse eraldatud vahendeid poole võrra, 6. käi kohal ja tee pressiteade, et tegelikult oleks ikka piiri vaja, aga kuna 5 sai tehtud, on tulemuseni jõudmine keeruline," kirjutas Rõivas sotsiaalmeedias.

Siseminister Martin Helme ja politseijuht Elmar Vaher käisid eile koos kopterisõidul, et vaadelda idapiiri. "Meil on vaja piir välja ehitada, meil on vaja sisekaitsereserv teha," ütles Helme.

Nii minister kui ka Vaher kinnitasid, et jätkavad eesmärgipärast koostööd ja on eelmise nädala sündmused, kui siseministri kohuseid täitev Martin Helme üritas politseijuhti ametist tagandada, seljataha jätnud.