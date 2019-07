Taavi Aas Tallinna peatänavast: kahtlusi oli juba siis, kui mina linnapea olin

Võidutöö ühistranspordi lahendus tekitas Aasa kinnitusel küsimusi juba siis, kui ta oli Tallinna linnapea. Seetõttu sai tellitud ka liiklusanalüüs, kuna oli kahtlus, et ühistransport ei pruugi ühele rajale ära mahtuda ja ooteajad peatustes lähevad väga pikaks.

"Iseküsimus on see, et kas sellesama projekti raames mingi muutustega on võimalik selle asjaga edasi minna, näiteks luua bussi- ja trammipeatused eraldi, et peatuste läbilaskekiirust suurendada," rääkis Aas.

Kui projekti muutmine võimalik ei ole, siis tuleb Aasa hinnangul kaaluda, kuidas selle projektiga edasi minna. "Kogu selle projekti eesmärk on parandada ühistranspordi ja kergliiklejate liikumist kesklinnas ja seda saab teha loomulikult ainult koostöös projekti autoritega, kui nad sellega nõus on," sõnas ta.

Aasa sõnul oli välja valitud võidutöö visuaalselt parim, kuid selliste tööde puhul on alati küsimus, kuida nad tehniliselt tööle hakkavad. Ta lisas, et tavaliselt on võimalik projekteerijaga lahendusi leida. "Aga loomulikult see sõltub mõlema poole tahtest," märkis Aas.

Küsimusele, kas edaspidi ei peaks taoliste konkursside puhul panema liikluskoormuse analüüsi juba konkursitingimustesse sisse, vastas Aas, et seda võiks kaaluda. Samas teeks see taolised konkursid väga keeruliseks ja tehniliseks.